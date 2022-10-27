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МИД Узбекистана опроверг сообщения о сборке иранской военной технике на территории страны

17:00 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Узбекистан не сотрудничает с Ираном в военно-технической сфере и не производит сборку иранской военной техники на своей территории, говорится в сообщении узбекистанского МИД в четверг.

«В сети интернет распространилось видеоинтервью украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона с израильским предпринимателем Леонидом Невзлиным, в котором озвучена ложная информация об осуществлении сборки иранских дронов на территории Узбекистана. Заявляем, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники. При этом до настоящего времени ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу „сборки иранских дронов“ не поступало», — говорится в сообщении.

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