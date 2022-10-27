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Новый премьер Италии подтвердила генсеку НАТО полную поддержку Украине

20:00 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом полную поддержку Рима Украине, а также приверженность НАТО в противодействии угрозам. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

«Мелони повторила, что Атлантический альянс необходим для защиты безопасности и общих ценностей, которые характеризуют западную идентичность. Мелони подтвердила полную поддержку Украины <…>, а также подчеркнула важность всеобъемлющего подхода и наращивания усилий в рамках НАТО в противодействии разного рода угрозам, исходящим от разных направлений, включая вызовы Юга», — говорится в сообщении.

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