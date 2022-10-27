Путин назвал политику Запада грязной и кровавой, она отрицает суверенитет народов

17:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика, которую ведут западные страны, кровавая и грязная, она отрицает суверенитет стран и народов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Власть над миром — как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная, — подчеркнул глава российского государства. — Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».