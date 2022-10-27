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Запад насаждает потребительские стереотипы ради расширения рынков сбыта — Путин

17:45 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад, навязывая свои ценности и потребительские стереотипы, пытается расширить рынки сбыта для своей продукции. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Есть здесь и прямой, меркантильный, конечно, интерес. Навязывая свои ценности, потребительские стереотипы, унифицирование, наши оппоненты, так аккуратненько их назову, пытаются расширить рынки сбыта для своей продукции», — сказал он.

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