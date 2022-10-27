Запад насаждает потребительские стереотипы ради расширения рынков сбыта — Путин

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад, навязывая свои ценности и потребительские стереотипы, пытается расширить рынки сбыта для своей продукции. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Есть здесь и прямой, меркантильный, конечно, интерес. Навязывая свои ценности, потребительские стереотипы, унифицирование, наши оппоненты, так аккуратненько их назову, пытаются расширить рынки сбыта для своей продукции», — сказал он.