Западу остался шаг от уверенности в непогрешимости до желания отменить оппонентов — Путин

17:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всего один шаг остается от уверенности Запада в своей непогрешимости до желания уничтожить или отменить неугодных. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Уверенность [Запада] в своей непогрешимости — это очень опасное состояние. От нее один шаг до желания самих непогрешимых просто уничтожить тех, кто им не нравится, как они говорят, „отменить“, — указал глава государства.