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Либерализм дошел до абсурда, объявляя альтернативные взгляды угрозами демократии — президент РФ

17:55 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идеология либерализма дошла до абсурда и объявляет альтернативные точки зрения подрывными, угрожающими демократии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сама либеральная идеология сегодня изменилась до неузнаваемости. Если изначально классический либерализм понимал свободу каждого человека как свободу говорить что хочешь, делать что хочешь, то уже в XX веке либералы стали заявлять о том, что у так называемого открытого общества есть враги — оказывается, у открытого общества есть враги, — и свобода таких врагов должна быть ограничена, а то и „отменена“. Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии», — констатировал глава российского государства.

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