Путин предупредил Запад, что «посеявший ветер пожнет бурю»
17:57 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны не смогут избежать диалога с Россией, «посеявший ветер пожнет бурю». Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства напомнил, что Россия направила Западу в декабре прошлого года предложения по укреплению доверия и выстраиванию коллективной безопасности, но их в очередной раз «отшвырнули в сторону». «В современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю», — подчеркнул Путин.
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