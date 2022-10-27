Путин предупредил Запад, что «посеявший ветер пожнет бурю»

17:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны не смогут избежать диалога с Россией, «посеявший ветер пожнет бурю». Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что Россия направила Западу в декабре прошлого года предложения по укреплению доверия и выстраиванию коллективной безопасности, но их в очередной раз «отшвырнули в сторону». «В современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю», — подчеркнул Путин.