Западный конгломерат предпринимает шаги по дестабилизации ситуации в мире — Путин

18:00

Президент России Владимир Путин считает, что у Запада нет никакого единства, но он в последнее время предпринял ряд шагов на обострение ситуации в мире.

«Так называемый Запад — условно, конечно, там нет никакого единства, понятно, что это очень сложный конгломерат», — сказал глава государства, выступая в четверг на пленарном заседании клуба «Валдай».

Российский лидер констатировал, что «тем не менее этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение». «Собственно говоря, они всегда играют на обострение, ничего нового здесь нет», — заметил Путин. «Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков», — перечислил он.