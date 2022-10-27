Абсолютное большинство стран не принимает диктат отдельных государств — Путин

18:05

Абсолютное большинство стран сейчас требует демократии в международных делах, не принимает диктат отдельных государств, но «цивилизованный» Запад такой подход не приветствует. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сегодня абсолютное большинство мирового сообщества как раз и требует демократии в международных делах, не принимает любые формы авторитарного диктата отдельных стран или групп государств. Что это, как не прямое применение принципов народовластия на уровне международных отношений?», — сказал глава государства.

«И какова же позиция „цивилизованного“ Запада? Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать такое естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет», — добавил он.