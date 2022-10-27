Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал хамством открытое признание Запада в финансировании государственного переворота на Украине в 2014 году.

«Запад называет его [стремление стран к демократии в международных делах] подрывом либерального порядка, основанного на правилах, пускает в ход торговые экономические войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто», — сказал Путин.