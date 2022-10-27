В Подмосковье врачи запатентовали метод лечения мультисистемного воспалительного синдрома у детей после COVID-19
18:14 27.10.2022
Врачи Химкинской областной больницы разработали и запатентовали новый метод лечения детей с мультисистемным воспалительным синдромом. Как правило, синдром возникал через одну-две недели после перенесенного COVID-19 и по симптомам был схож с болезнью Кавасаки. Как пояснили в Министерстве здравоохранения Московской области, в основу метода легла комплексная медикаментозная терапия и плазмаферез.
«С начала пандемии к нам поступали маленькие пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом, когда у них были поражены практически все органы. Изначально мы применяли иммуноглобулин, но для более эффективного лечения и минимизации осложнений, мы применили совсем иной подход. Он заключается в том, что совмещается лекарственная терапия с плазмафарезом, когда кровь пациента проходит очистку и доставляется обратно в кровоток», – рассказал заведующий детской реанимацией Химкинской больницы Дмитрий Новиков.
Врачи Химкинской областной больницы первые в России, кто успешно применил данный метод при лечении мультисистемного воспалительного синдрома у детей после COVID-19.
«Высокая эффективность данного метода лечения была доказана неоднократно. Так,в первый раз мы его применили при лечении 5-летнего пациента. Он поступил к нам в тяжелом состоянии после перенесенной новой коронавирусной инфекцией. Уже через несколько дней мы заметили положительную динамику, ребенок быстро пошел на поправку. За время пандемии в нашу больницу поступило более 10 пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом и все после прохождения курса лечения были выписаны домой», – добавил Дмитрий Новиков.
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