0
0
129
НОВОСТИ

В Подмосковье врачи запатентовали метод лечения мультисистемного воспалительного синдрома у детей после COVID-19

18:14 27.10.2022

Врачи Химкинской областной больницы разработали и запатентовали новый метод лечения детей с мультисистемным воспалительным синдромом. Как правило, синдром возникал через одну-две недели после перенесенного COVID-19 и по симптомам был схож с болезнью Кавасаки. Как пояснили в Министерстве здравоохранения Московской области, в основу метода легла комплексная медикаментозная терапия и плазмаферез.

«С начала пандемии к нам поступали маленькие пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом, когда у них были поражены практически все органы. Изначально мы применяли иммуноглобулин, но для более эффективного лечения и минимизации осложнений, мы применили совсем иной подход. Он заключается в том, что совмещается лекарственная терапия с плазмафарезом, когда кровь пациента проходит очистку и доставляется обратно в кровоток», – рассказал заведующий детской реанимацией Химкинской больницы Дмитрий Новиков.

Врачи Химкинской областной больницы первые в России, кто успешно применил данный метод при лечении мультисистемного воспалительного синдрома у детей после COVID-19.

«Высокая эффективность данного метода лечения была доказана неоднократно. Так,в первый раз мы его применили при лечении 5-летнего пациента. Он поступил к нам в тяжелом состоянии после перенесенной новой коронавирусной инфекцией. Уже через несколько дней мы заметили положительную динамику, ребенок быстро пошел на поправку. За время пандемии в нашу больницу поступило более 10 пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом и все после прохождения курса лечения были выписаны домой», – добавил Дмитрий Новиков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 27.10.2022
Голландская полиция задержала трех активистов, пытавшихся испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»
0
44
18:55 27.10.2022
Путин заявил, что постоянно думает о человеческих потерях России в СВО
0
92
18:40 27.10.2022
Россия говорила Западу «давайте жить дружно», но получила в ответ «нет», заявил Путин
0
127
18:35 27.10.2022
Происходящее на Украине являются частью «тектонических изменений» в миропорядке — Путин
0
137
18:25 27.10.2022
Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине
0
157
18:22 27.10.2022
Запад претендует на все ресурсы человечества — Путин
0
145
18:15 27.10.2022
Путин назвал бредом, что Запад воспринимает критику в свой адрес как «происки Кремля»
0
156
18:10 27.10.2022
Игорь Сечин: Мировой энергокризис возник из-за недоинвестирования в нефтяную отрасль
0
158
18:05 27.10.2022
Абсолютное большинство стран не принимает диктат отдельных государств — Путин
0
150
18:00 27.10.2022
Западный конгломерат предпринимает шаги по дестабилизации ситуации в мире — Путин
0
159

Возврат к списку