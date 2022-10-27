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Запад претендует на все ресурсы человечества — Путин

18:22 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны претендуют на все ресурсы человечества для того, чтобы укрепить безоговорочное доминирование в мировой экономике и политике, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Задача была понятная — укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. Для этого поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты, сделать это под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости. <…> Хотелось бы вспомнить еще одного философа — Александра Александровича Зиновьева, столетие со дня рождения которого мы будем отмечать буквально на днях, 29 октября. Еще более 20 лет назад он говорил, что для выживания западной цивилизации на достигнутом ею уровне необходима вся планета как среда существования, все ресурсы человечества. Они на это и претендуют. Так и есть», — сказал президент.

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