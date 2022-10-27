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Происходящее на Украине являются частью «тектонических изменений» в миропорядке — Путин

18:35 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на Украине и другие события последнего времени частью «тектонических изменений» в миропорядке. Такую оценку он озвучил в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«То, что происходило в последнее [время] и происходит сейчас, в том числе, скажем, на том же украинском направлении, это изменения, которые происходят, вот, сейчас или после начала специальной военной операции России, нет. Все эти изменения, они идут в течение многих лет, уже давно, просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка», — сказал Путин, отвечая на вопрос, что лично для него изменилось за год.

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