Россия говорила Западу «давайте жить дружно», но получила в ответ «нет», заявил Путин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО, посыл РФ был один — «давайте жить дружно». Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО, посыл был один: давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит и мир. Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. Отчетливо понимали всю сложность подобного сближения, но шли на это. И что же мы получили в ответ? Получили, коротко говоря, по всем практически основным направлениям возможного сотрудничества [ответ] „нет“, — сказал российский президент.