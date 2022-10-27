Путин заявил, что постоянно думает о человеческих потерях России в СВО

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о человеческих потерях страны в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«У нас есть издержки, и прежде всего это касается [человеческих] потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю», — сказал глава государства, выступая в четверг на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».