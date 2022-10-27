Путин отчасти согласился с трактовкой СВО как «гражданской войны» между одним народом
20:40 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин отчасти согласился с трактовкой специальной военной операции (СВО) как «гражданской войны», с учетом единства народов России и Украины, но отметил, что государства разные.
Ведущий форума уточнил, можно ли расценивать проведение СВО как «гражданскую войну». «Отчасти — да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — сказал президент в четверг на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
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