Путин отчасти согласился с трактовкой СВО как «гражданской войны» между одним народом

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отчасти согласился с трактовкой специальной военной операции (СВО) как «гражданской войны», с учетом единства народов России и Украины, но отметил, что государства разные.

Ведущий форума уточнил, можно ли расценивать проведение СВО как «гражданскую войну». «Отчасти — да, но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин», — сказал президент в четверг на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».