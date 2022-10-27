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Сеул решил поставлять оружие Киеву, это разрушит отношения Южной Кореи с РФ — Путин

22:00 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину будет разрушать отношения Сеула и Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения», — сказал президент РФ.

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