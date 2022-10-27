Папа Франциск предостерег священников и монахов от просмотра порно

21:20

Папа Римский Франциск призвал священников и монахинь не смотреть порно в интернете, так как из-за этого они могут впасть в искушение. Об этом сообщает The Washington Post.

«Оттуда выходит дьявол… Он ослабляет сердце священника», – заявил Франциск.

Папа также призвал священнослужителей удалять с телефонов ролики порнографического содержания. snob.ru