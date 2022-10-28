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Мобилизованные предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов — Минфин

09:32 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индивидуальные предприниматели, подпавшие под частичную мобилизацию, освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Об этом говорится в официальном ответе Минфина РФ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«Исходя из действующих положений Налогового кодекса РФ, плательщики страховых взносов — индивидуальные предприниматели не исчисляют и не уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, в частности, за период военной службы по призыву, в течение которого ими не осуществлялась предпринимательская деятельность. Согласно закону „О воинской обязанности и военной службе“ в период мобилизации воинская обязанность граждан предусматривает призыв на военную службу по мобилизации и прохождение военной службы в период мобилизации», — говорится в ответе Минфина, подписанном замглавы министерства Владимиром Колычевым.

«Таким образом, индивидуальные предприниматели, не осуществляющие в период прохождения ими военной службы по призыву в связи с мобилизацией предпринимательскую деятельность, освобождены от уплаты за себя страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за этот период», — уточняют в ведомстве.

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