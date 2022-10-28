КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности — Рёнхап

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные КНДР произвели запуск двух баллистических ракет малой дальности из провинции Канвондо. Об этом в пятницу сообщило агентство Рёнхап

По его данным, запуски были осуществлены из района уезда Тхончхон в период с 11:59 до 12:18 по местному времени (с 05:59 до 06:18 мск). Ранее Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что военные КНДР произвели запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря.