КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности — Рёнхап
10:00 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные КНДР произвели запуск двух баллистических ракет малой дальности из провинции Канвондо. Об этом в пятницу сообщило агентство Рёнхап
По его данным, запуски были осуществлены из района уезда Тхончхон в период с 11:59 до 12:18 по местному времени (с 05:59 до 06:18 мск). Ранее Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что военные КНДР произвели запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря.
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