Илон Маск прокомментировал покупку Twitter фразой «птица на свободе»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в четверг новость о покупке им компании Twitter («Твиттер») фразой «птица на свободе». Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в одноименной соцсети.

«Птица на свободе», — написал предприниматель, таким образом отреагировав на заключение сделки. На логотипе Twitter изображена птица. Само название соцсети происходит от английского глагола to tweet («щебетать»).

Ранее в четверг корреспондент телекомпании Си-эн-би-си Дэвид Фейбер сообщил со ссылкой на источники, что Маск возглавил Twitter, а прежнее руководство, в том числе генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании. Газета «Файнэншл таймс» уточнила, что сделка по приобретению Маском компании Twitter за 44 млрд долларов была закрыта в четверг вечером.