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Речь Путина на «Валдае» будет внимательно изучаться на Западе — американский эксперт

10:20 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Речь президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» будет внимательно изучаться общественностью в США и в Европе. Такое мнение выразил в беседе с корр. ТАСС представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

«В США происходит важный процесс. Все больше и больше опытных отставных военных и представителей разведсообщества высказывались по поводу военной опасности со стороны глобальной НАТО, — отметил Блэк. — <…> Это переход от абсолютно гробового молчания по поводу политики [Запада]».

«Речь Путина будет публиковаться в различных „немейнстримовых“ СМИ и будет внимательно изучаться, как и в Европе», — считает эксперт.

По словам Блэка, рассуждения президента России о возрастающей угрозе ядерной войны «чрезвычайно важны». «Он осудил явные и распространяемые угрозы со стороны политического и военного руководства на Западе о том, что ядерная война, по их мнению, осуществима и может быть выиграна, — отметил эксперт. — Путин ясно указал, что Россия обладает более совершенными системами вооружений по сравнению с теми, которые есть на Западе. И он сказал, что Россия хочет сесть за стол переговоров и обсуждать все это». Блэк назвал сохраняющуюся угрозу обмена ядерными ударами самой важной темой, особенно для Совета Безопасности ООН.

Собеседник агентства подчеркнул значимость подробных пояснений российского лидера по данным рискам. «Очевидно, что западные страны постоянно отвергали российские предложения о диалоге в сфере безопасности и сотрудничества. Мы [Институт Шиллера] согласны с оценкой того, что нынешний кризис возник из-за „ослепления“ руководства на Западе», — полагает представитель института. Блэк убежден, что нынешнее развитие событий серьезнее Карибского кризиса.

Кроме того, эксперт назвал проницательными слова президента РФ о том, что проводимая западными странами политика «отмены культуры» искореняет их же потенциал. «Что касается ООН. Это сложная тема. Совет Безопасности — это анахронизм. Страны Глобального Юга должны иметь постоянное представительство в Совете Безопасности», — считает эксперт.

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