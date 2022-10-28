На Ставрополье пресечен теракт, готовившийся сторонниками украинских националистов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт, который готовили сторонники украинских националистов. Арестованы четыре человека, сообщили в пятницу ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц (из четырех человек), планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае. Установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — отметили в ЦОС.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). «Подозреваемые задержаны, помещены под стражу», — уточнили в ФСБ.