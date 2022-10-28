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Шольц и Макрон могут принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции — СМИ

11:00 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон стремятся договориться с США относительно реализации американского закона о снижении инфляции, но при неудачном исходе переговоров рассматривают вариант ответных мер. Об этом в четверг сообщило европейское издание газеты «Политико» по итогам встречи Шольца и Макрона в Париже.

Германия и Франция как самые экономически сильные страны Евросоюза, а также другие участники сообщества считают этот американский закон протекционистским и бьющим по европейской промышленности и производителям. Как отмечает газета, Макрон и Шольц согласились, что планы США субсидировать компании, которые откроют производства в Америке, нарушают рыночные принципы и направлены на то, чтобы переманить производства на свою территорию.

По данным издания, лидеры двух стран сошлись во мнении, что ЕС не может бездействовать, если Вашингтон будет настаивать на имплементации этого закона в его нынешнем виде. Он предлагает снижение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий, которые откроются на территории США, и в целом побуждает население покупать американскую продукцию (план «Покупай американское»). Это также касается продажи электромобилей, что для европейских автоконцернов является особым раздражителем.

Шольц и Макрон по итогам парижской встречи, как пишет «Политико», сигнализировали, что если США будут упорствовать в реализации закона в ущерб европейской промышленности, то ЕС «придется нанести ответный удар». Речь идет о контрмерах в отношении протекционизма США, то есть о субсидировании европейских предприятий внутри ЕС аналогичным образом.

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