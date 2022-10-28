В Швеции выступили за создание объединенной армии с соседями для защиты северных территорий
11:05 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший министр обороны Швеции и нынешний председатель парламентского комитета по обороне Петер Хультквист выступает за создание объединенной норвежско-финско-шведской армии для защиты Северного Калотта — расположенных к северу от Северного полярного круга территорий Норвегии, Финляндии и Швеции, а также Мурманской области, исторически заселенные саамами. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в пятницу в газете «Дагенс нюхетер».
«У нас есть серьезное намерение в НАТО сделать все от нас зависящее для качественного планирования в Скандинавии, — сказал он. — Очень важной задачей будет координация армий Финляндии, Швеции и Норвегии на севере Скандинавского полуострова, чтобы на практике они функционировали как армия».
Хультквист считает, что шведские военные смогут участвовать в защите границы Финляндии с Россией. «У нас общая ответственность. Это одна из основ НАТО — коллективная ответственность. В Скандинавии у нас есть особая обязанность помогать друг другу. У нас уже есть совместное военное планирование с Финляндией», — отметил Хультквист.
Он также сказал, что для Запада Россия якобы еще долго будет «оставаться серьезной проблемой». Даже после разрешения ситуации на Украине напряженность не исчезнет. «У нас должна быть военная сила с высоким порогом и единство в НАТО и ЕС», — утверждает бывший министр обороны.
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