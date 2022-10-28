В России выявили 7 606 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:32 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 606, летальных исходов из-за ковида — на 78. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Впервые с 5 сентября в стране зафиксировали менее 80 смертей за сутки. Днем ранее в стране зарегистрировали 7 849 случаев заражения и 82 смерти, всего с начала пандемии — 21 409 815 и 389 950 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 685 против 12 040 днем ранее, до 20 775 589.
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