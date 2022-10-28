Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты РФ
12:00 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ввел летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты РФ. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
«Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К. В. — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в указе.
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