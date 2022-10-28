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НОВОСТИ

В Москве выявили 762 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 762 против 928 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 228 799 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 9 против 12 днем ранее, до 46 583. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 823, до 3 037 977.

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