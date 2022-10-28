МИД Польши опубликовал полный список требований к ФРГ по компенсации военного ущерба

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Польши в пятницу опубликовало полный список требований, которые республика предъявляет ФРГ в дипломатической ноте о компенсации ущерба, причиненного стране во время Второй мировой войны. Список размещен на официальном сайте ведомства.

Среди этих требований — «возмещение материальных и нематериальных убытков в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых», «возмещение жертвам агрессии и немецкой оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда»; «системные действия ФРГ, ведущие к возвращению похищенных из Польши культурных ценностей, находящихся на территории Германии», «возврат активов и пассивов польских государственных банков и кредитных учреждений, украденных немецким государством в 1939–1945 годах».

Кроме этого, Польша добивается «урегулирования задолженности, возникшей в результате грабительской деятельности Имперских кредитных касс, финансирующих преступные военные действия Третьего рейха, и в результате деятельности Эмиссионного банка в Польше».

В списке также значится «полная реабилитация убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсация убытков, понесенных организациями польской диаспоры в Германии», «полное и системное урегулирование нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии путем восстановления статуса национального меньшинства, в частности, в отношении преподавания родного языка», «надлежащее сотрудничество с Польшей в увековечивании памяти польских жертв Второй мировой войны», «эффективные действия, предпринятые немецкими властями, чтобы представить собственному обществу истинную картину войны и ее последствий, особенно вреда и ущерба, нанесенного Польше и полякам».