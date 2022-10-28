Большие группировки ВСУ сосредоточены в районе Орехова и Гуляйполя на Запорожье — Рогов
13:05 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили технику и большие группировки войск в районе населенных пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Опасность наступления сохраняется. Техника, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского скоплены вдоль линии боевого соприкосновения, особенно большие группировки находятся в районе населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. В принципе есть понимание этого и готовность их встретить в случае действий на нашем направлении», — сказал он.
Рогов подчеркнул, что ближайшие несколько недель будут судьбоносными для региона. «Ближайшие две-три недели будут моментом истины, до конца осени Зеленским поставлена задача действовать на нашем направлении и взять Херсон», — пояснил он.
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