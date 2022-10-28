Большие группировки ВСУ сосредоточены в районе Орехова и Гуляйполя на Запорожье — Рогов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили технику и большие группировки войск в районе населенных пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Опасность наступления сохраняется. Техника, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского скоплены вдоль линии боевого соприкосновения, особенно большие группировки находятся в районе населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. В принципе есть понимание этого и готовность их встретить в случае действий на нашем направлении», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что ближайшие несколько недель будут судьбоносными для региона. «Ближайшие две-три недели будут моментом истины, до конца осени Зеленским поставлена задача действовать на нашем направлении и взять Херсон», — пояснил он.