0
0
113
НОВОСТИ

Большие группировки ВСУ сосредоточены в районе Орехова и Гуляйполя на Запорожье — Рогов

13:05 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили технику и большие группировки войск в районе населенных пунктов Орехово и Гуляйполе в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Опасность наступления сохраняется. Техника, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского скоплены вдоль линии боевого соприкосновения, особенно большие группировки находятся в районе населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. В принципе есть понимание этого и готовность их встретить в случае действий на нашем направлении», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что ближайшие несколько недель будут судьбоносными для региона. «Ближайшие две-три недели будут моментом истины, до конца осени Зеленским поставлена задача действовать на нашем направлении и взять Херсон», — пояснил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 28.10.2022
Президент ФРГ заявил, что начало СВО стало переломным моментом в истории
0
71
13:20 28.10.2022
Цены на газ в Европе зимой останутся высокими — глава OMV
0
95
13:12 28.10.2022
Шесть проектов Сбера победили в премии имени Столыпина
0
86
13:04 28.10.2022
Депутат Госдумы Александр Толмачев: «Выступление президента нужно не только слушать, но и слышать»
0
112
12:59 28.10.2022
Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах
0
126
12:32 28.10.2022
МИД Польши опубликовал полный список требований к ФРГ по компенсации военного ущерба
0
215
12:29 28.10.2022
Андрей Бочкарёв: Уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет
0
134
12:20 28.10.2022
Без снижения ключевой ставки до 5% рост экономики в РФ запустить не удастся — Дерипаска
0
175
12:05 28.10.2022
В Москве выявили 762 случая заражения коронавирусом за сутки
0
165
12:00 28.10.2022
Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты РФ
0
206

Возврат к списку