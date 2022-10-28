Цены на газ в Европе зимой останутся высокими — глава OMV

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущее снижение цен на газ в Европе является временным явлением, форвардные цены на зимние месяцы сохранятся на высоком уровне. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава OMV Альфред Штерн.

«Мы видим в последние дни падение цен на газ, что стало результатом необычайно теплого октября и задержкой старта отопительного сезона, а также значительных поставок СПГ в Европу. Я думаю, это не должно вводить в заблуждение, проблема решена временно, это временное решение, и это будет зависеть от погоды, насколько будет холодно. Но если вы посмотрите на форвардные цены, то увидите, что в ноябре и первом квартале следующего года цены газа снова растут. То, что мы видим на рынке сейчас — это временное облегчение», — сказал он.

24 октября стоимость газа в Европе опускалась ниже 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму (ПХГ заполнены почти на 93,5%), установления аномально теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии (17,7% в октябре против 13,5% в сентябре).