Депутат Госдумы Александр Толмачев: «Выступление президента нужно не только слушать, но и слышать»

13:04

Депутат Госдумы Александр Толмачев прокомментировал выступление президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»:

«Дискуссионный клуб «Валдай» собирается уже в 19-й раз. Впервые он прошел в 2004 году. И каждое выступление Владимира Путина становится событием мирового масштаба и огромной значимости. Более того, его слова каждый раз находят отражение в событиях, которые следуют за сессией клуба, или даже предвосхищают их.

Прогнозы президента осуществляются в глобальном масштабе, как он говорит – так и происходит. Можно сказать, что его выступления задают вектор движения, он предугадывает вызовы времени и определяет решения проблем. Его компетентность позволяет ему безупречно предугадывать перемены всемирного масштаба и проявлять доселе скрытые тенденции, а возможно, и замыслы некоторых держав.

К примеру, в прошлом году Владимир Путин в своем выступлении говорил о крахе глобализации, о том, что на словах некоторые государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, однако на деле все обстоит иначе. Он отмечал, что негативные тенденции в мировом пространстве усугубились, и, как мы видим по событиям года, президент не ошибся ни в чем.

Нужно не только слушать выступления президента России, но и слышать его. Можно сказать, что выступление Владимира Путина содержит посыл не только для нас, россиян, но и для жителей всех стран, которые стремятся сохранить свои культуру, самобытность, историю, язык. Россия движется своим курсом, укрепляет суверенитет и при этом предлагает другим сотрудничество, не пытаясь, в отличие от США, никого прогнуть и подчинить.

Мы за уважительное сотрудничество с зарубежными государствами, за дружбу, за совместную работу на равных. Мы относимся ко всем народам с уважением: как внутри своей страны, так и за ее пределами. Как граждане, как жители Российской Федерации, мы консолидировались внутри своей страны, и президент это отметил: «Лозунг «своих не бросаем» сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян.

Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы ее подтвердили и укрепили».

К этим словам президента нужно прислушаться обществам других государств. Им нужно очнуться от того морока, которым их опутали «западные партнеры». Это еще один шанс, к примеру, для стран Европы отрезвиться и подумать не о Байдене, а о своих гражданах.

Если раньше, в прошлые сессии клуба, в своих выступлениях Владимир Путин обращался к западным элитам, к руководству их стран, то сегодня – больше к жителям всего мира. Чтобы жить в мире, нужно соблюдать правила, учитывать взаимные интересы, уважать культуры, языки и религии. И делать это всем миром, сообща».