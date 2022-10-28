Президент ФРГ заявил, что начало СВО стало переломным моментом в истории
13:32 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что начало проведения специальной военной операции России на Украине стало переломным моментом в истории, погрузившим ФРГ в период серьезных экономических потрясений. С таким утверждением он выступил в пятницу в Берлине в ходе обращения к гражданам страны.
«24 февраля стало переломным моментом в истории. Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной: время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о разрастании войны до пожара в Европе, — сказал Штайнмайер. — Время серьезных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен».
При этом он добавил, что это «время, когда германская успешная модель глобальной сетевой экономики оказалась под давлением». «Время, когда социальная сплоченность, доверие к демократии и даже больше — доверие к себе — были подорваны», — подчеркнул президент ФРГ. В то же время он указал, что Германию ждут «тяжелые времена». «Мы испытываем глубочайший кризис, который переживает наша объединенная Германия. Для ФРГ начинается эпоха встречного ветра», — резюмировал Штайнмайер.
НОВОСТИ
- 13:20 28.10.2022
- Цены на газ в Европе зимой останутся высокими — глава OMV
- 13:12 28.10.2022
- Шесть проектов Сбера победили в премии имени Столыпина
- 13:05 28.10.2022
- Большие группировки ВСУ сосредоточены в районе Орехова и Гуляйполя на Запорожье — Рогов
- 13:04 28.10.2022
- Депутат Госдумы Александр Толмачев: «Выступление президента нужно не только слушать, но и слышать»
- 12:59 28.10.2022
- Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах
- 12:32 28.10.2022
- МИД Польши опубликовал полный список требований к ФРГ по компенсации военного ущерба
- 12:29 28.10.2022
- Андрей Бочкарёв: Уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет
- 12:20 28.10.2022
- Без снижения ключевой ставки до 5% рост экономики в РФ запустить не удастся — Дерипаска
- 12:05 28.10.2022
- В Москве выявили 762 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 28.10.2022
- Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать