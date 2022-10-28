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Президент ФРГ заявил, что начало СВО стало переломным моментом в истории

13:32 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что начало проведения специальной военной операции России на Украине стало переломным моментом в истории, погрузившим ФРГ в период серьезных экономических потрясений. С таким утверждением он выступил в пятницу в Берлине в ходе обращения к гражданам страны.

«24 февраля стало переломным моментом в истории. Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной: время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о разрастании войны до пожара в Европе, — сказал Штайнмайер. — Время серьезных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен».

При этом он добавил, что это «время, когда германская успешная модель глобальной сетевой экономики оказалась под давлением». «Время, когда социальная сплоченность, доверие к демократии и даже больше — доверие к себе — были подорваны», — подчеркнул президент ФРГ. В то же время он указал, что Германию ждут «тяжелые времена». «Мы испытываем глубочайший кризис, который переживает наша объединенная Германия. Для ФРГ начинается эпоха встречного ветра», — резюмировал Штайнмайер.

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