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Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена — Стремоусов

14:12 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организованная эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области, в том числе из областного центра, завершена. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

«Действительно, закончилась эвакуация. <…> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами (ВСУ — прим. ТАСС) Херсонской области», — сообщил он.

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