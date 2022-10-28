Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена — Стремоусов
14:12 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организованная эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области, в том числе из областного центра, завершена. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
«Действительно, закончилась эвакуация. <…> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами (ВСУ — прим. ТАСС) Херсонской области», — сообщил он.
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