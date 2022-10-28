Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена — Стремоусов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организованная эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области, в том числе из областного центра, завершена. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

«Действительно, закончилась эвакуация. <…> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами (ВСУ — прим. ТАСС) Херсонской области», — сообщил он.