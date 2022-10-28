Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых после цикла ее снижений, следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — указал регулятор.

ЦБ отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики.