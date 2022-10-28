ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне, все ракеты сбиты ПВО
14:32 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») Антоновский мост в Херсоне. Все шесть ракет были сбиты системами ПВО, сообщили в пятницу журналистам в экстренных службах региона.
«В 12 часов киевский режим совершил очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS. Было выпущено шесть ракет, все цели сбила ПВО, пострадавших нет», — рассказал представитель экстренных служб.
ВСУ ведут обстрел нескольких пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером 20 октября ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Погибли четыре человека, десять были ранены.
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