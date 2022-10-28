0
0
100
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне, все ракеты сбиты ПВО

14:32 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») Антоновский мост в Херсоне. Все шесть ракет были сбиты системами ПВО, сообщили в пятницу журналистам в экстренных службах региона.

«В 12 часов киевский режим совершил очередной удар по Антоновскому мосту ракетами HIMARS. Было выпущено шесть ракет, все цели сбила ПВО, пострадавших нет», — рассказал представитель экстренных служб.

ВСУ ведут обстрел нескольких пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Вечером 20 октября ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Погибли четыре человека, десять были ранены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 28.10.2022
ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне, все ракеты сбиты ПВО
0
32
10:00 28.10.2022
КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности — Рёнхап
0
85
16:12 27.10.2022
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству ракетного топлива под Павлоградом
0
239
16:00 27.10.2022
В Одессе слышны звуки взрывов - СМИ
0
237
12:20 27.10.2022
ВС Украины несут большие потери в силе и технике на херсонском направлении — Стремоусов
0
264
10:20 27.10.2022
ВСУ обстреляли Херсон четырьмя ракетами «Хаймарс», их все сбила ПВО
0
270
10:05 27.10.2022
Ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Украины сторону - Арестович
0
301
15:32 26.10.2022
В районе Кременной и Сватова идут самые ожесточенные бои с ВСУ — МВД ЛНР
0
410
15:00 26.10.2022
РФ в ходе учений отработала нанесение массированного ядерного удара — Шойгу
0
416
14:12 26.10.2022
Под Лиманом был бой между польскими наемниками и украинскими националистами — МВД ЛНР
0
474

Возврат к списку