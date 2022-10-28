В Волгоградской области арестован подросток, угрожавший ножом директору школы

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Суд в городе Волжском Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 16-летнему подростку, который ворвался в школу с ножом и угрожал директору. Об этом в пятницу сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Постановлением Волжского городского суда Волгоградской области от 27 октября 2022 года несовершеннолетнему Б. изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком до 16 ноября 2022 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемого, его законного представителя и защитника об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста судом отказано», — говорится в сообщении. Уточняется, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее в Волжском было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством директору школы № 6. 16-летний бывший ученик ворвался в учреждение с ножом. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел во вторник, охранник остановил подростка перед рамкой металлоискателя и при помощи тревожной кнопки вызвал наряд полиции.

По данным пресс-службы судов региона, несовершеннолетний на момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.