Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении ПТРК NLAW

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания направила на Украину около 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, что составляет половину от имеющихся на вооружении комплексов данного типа. Об этом в пятницу сообщила газета «Таймс» со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Издание добавило, что в связи с постепенным исчерпанием собственных запасов правительство ведет работу по закупке дополнительных ПТРК, однако пока не был подписан ни один контракт. На этом фоне оппозиционная Лейбористская партия раскритиковала кабмин консерваторов за медлительность в вопросе заключения новых договоренностей о приобретении NLAW, которые изготавливаются в Белфасте британским подразделением французской военно-промышленной группы Thales («Талес»).

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес проинформировал, что Лондон также передал Киеву более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer («Стормер»), оснащенные ракетами Starstreak («Старстрик»), несколько десятков гаубиц М109 и 36 буксируемых орудий L119, высокоточные ракеты Brimstone («Бримстоун»), РСЗО M270, десятки тысяч артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

В середине октября также стало известно, что правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS («Нейсемс»). Кроме того, Лондон обещал каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских солдат на рассчитанных на три недели курсах подготовки.