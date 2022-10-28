Нижняя точка спада ВВП РФ придется на середину 2023 года — Набиуллина

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ достигнет нижней точки спада в середине 2023 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Нижняя точка спада придется на середину следующего года», — сказала она.