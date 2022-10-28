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ВС Украины нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне

16:32 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне. Пострадавших нет, сообщает официальный телеграм-канал регионального Минздрава со ссылкой на главу ведомства Вадима Ильмиева.

«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал», — приводятся в сообщении слова Ильмиева.

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