ВС Украины нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне
16:32 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по онкологическому диспансеру в Херсоне. Пострадавших нет, сообщает официальный телеграм-канал регионального Минздрава со ссылкой на главу ведомства Вадима Ильмиева.
«Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона. На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение. Просто чудом никто не пострадал», — приводятся в сообщении слова Ильмиева.
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