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Лондон теряет позиции на мировом валютном рынке — FT

15:32 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции Лондона как важнейшего международного центра оборота иностранной валюты и торговли деривативами ослабли из-за жесткой конкуренции со стороны других крупных финансовых игроков. Об этом сообщила в пятницу газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на отчет Банка международных расчетов (BIS).

По его данным, в апреле 2022 года на лондонский Сити приходилось 38% мирового оборота иностранной валюты, что на 5 п. п. меньше, чем в 2019 году, когда был обнародован предыдущий отчет. Тогда показатель Лондона достигал 43%. На внебиржевых рынках деривативов его доля снизилась до 46% по сравнению с показателем трехгодичной давности (51%).

Главной причиной уменьшения влияния Лондона на валютные рынки эксперты называют финансовые последствия выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

В выигрыше от потерь Лондона, по информации исследователей, оказались прежде всего Нью-Йорк и Сингапур.

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