Матвиенко хотела бы, чтобы уехавшие за рубеж и поливающие РФ грязью оставались там

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко хотела бы, чтобы россияне, уехавшие за границу и «поливающие свое Отечество» грязью, оставались там.

«Ну а те, кто останется [за границей], я хотела бы, чтобы те, кто так свое Отечество поливает, пусть там и остаются, если им там хорошо. Пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля, который сказал: „Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались“, — заявила Матвиенко журналистам.

Она отметила, что таким гражданам общество дало оценку. «Те, которые уехали и свою страну, свою армию, свое Отечество поливают, как хотят, выслуживаясь перед своими новыми хозяевами и тем самым зарабатывая себе билет в это новое общество, — та категория, которой общество дало нравственную и моральную оценку. И мне кажется, это самая главная оценка», — сказала спикер Совфеда, добавив, что в большинстве случаев это расценивается как предательство.

По ее словам, Россия одержит победу, спустя время этих людей будет мучить совесть. «Совесть рано или поздно у этих людей проснется, когда-то их дети, их родители спросят: а где ты был, когда Отечеству было трудно? Эта совесть будет мучить их», — уверена Матвиенко.

При этом она призвала не равнять всех под одну гребенку, так как есть те, кто уехал из России и по объективным причинам, в том числе по семейным обстоятельствам.