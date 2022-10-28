Матвиенко хотела бы, чтобы уехавшие за рубеж и поливающие РФ грязью оставались там
17:12 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко хотела бы, чтобы россияне, уехавшие за границу и «поливающие свое Отечество» грязью, оставались там.
«Ну а те, кто останется [за границей], я хотела бы, чтобы те, кто так свое Отечество поливает, пусть там и остаются, если им там хорошо. Пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля, который сказал: „Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались“, — заявила Матвиенко журналистам.
Она отметила, что таким гражданам общество дало оценку. «Те, которые уехали и свою страну, свою армию, свое Отечество поливают, как хотят, выслуживаясь перед своими новыми хозяевами и тем самым зарабатывая себе билет в это новое общество, — та категория, которой общество дало нравственную и моральную оценку. И мне кажется, это самая главная оценка», — сказала спикер Совфеда, добавив, что в большинстве случаев это расценивается как предательство.
По ее словам, Россия одержит победу, спустя время этих людей будет мучить совесть. «Совесть рано или поздно у этих людей проснется, когда-то их дети, их родители спросят: а где ты был, когда Отечеству было трудно? Эта совесть будет мучить их», — уверена Матвиенко.
При этом она призвала не равнять всех под одну гребенку, так как есть те, кто уехал из России и по объективным причинам, в том числе по семейным обстоятельствам.
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