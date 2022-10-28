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Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

17:40 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичная мобилизация в России завершилась, доложил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание, 300 тыс. человек, выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал глава МО РФ.

Восемьдесят две тысячи мобилизованных направлены в зону СВО после проведения обучения, 218 тысяч человек проходят обучение на полигонах и в центрах Минобороны РФ. Об этом также доложил президенту Шойгу.

«Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений», — сказал он.

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