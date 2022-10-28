Освоить железо и стать гибче: чему бабушек и дедушек учат внуки

19:01

В жизни большинства россиян дедушки и бабушки принимали активное участие, выяснили накануне Дня бабушек и дедушек в СберСтраховании жизни. Главным качеством дедушки опрошенные назвали доброту, бабушки - веселость. Более половины полагают, что современные дети могут научить дедушек и бабушек компьютерным навыкам - и взять у них уроки искренности и доброты. При этом россиянам важно помогать старшему поколению, а самая ценная форма поддержки - забота о здоровье.

72% участников опроса сообщили, что дедушки и бабушки регулярно или время от времени принимали активное участие в их жизни. 36% опрошенных сообщили, что иногда проводили время с представителями старшего поколения, 16% респондентов делали это регулярно. Тесное общение представителей разных поколений чаще отмечали жители Махачкалы (34%), Астрахани (29%), Уфы (28%), Хабаровска (23%) и Ростова-на-Дону (21%). 12% бывали у дедушек и бабушек каждое лето, а 8% сообщили, что дедушка и бабушка их вырастили. Почти не общались или не знакомы со своими дедушками и бабушками 28% опрошенных.

Самыми важными качествами дедушки россияне считают доброту, веселость и ум. В пятерку наиболее распространенных характеристик также попали грубость и мудрость. Набор черт бабушки оказался более позитивным: веселая, добрая, умная, мудрая и строгая.

Каждый второй респондент уверен, что современные дети могут обучить дедушек и бабушек компьютеру. Эта точка зрения находит самую широкую поддержку в Москве (61%), Уфе (60%), Санкт-Петербурге, Тольятти и Липецке (по 58% соответственно). 22% опрошенных считают, что общение с младшим поколением развивает гибкость сознания. Больше всего сторонников такой позиции - в Красноярске (31%) и Барнауле (29%). 14% россиян полагают, что близость детей поможет дедушкам и бабушкам легче относиться к жизни, 13% - освоить новые хобби.

54% верят, что у дедушек и бабушек современные дети могут научиться искренности и доброте. Эта точка зрения популярнее всего в Липецке (66%), Рязани (64%) и Москве (62%). Чуть больше четверти респондентов (26%) считают, что старшее поколение убедит детей ценить здоровье. Чаще других с этим соглашались жители Ульяновска (48%), Оренбурга (44%) и Кирова (38%). 20% уверены, что бабушки и дедушки привьют внукам умение сострадать и сочувствовать.

Почти треть россиян (27%) убеждены, что самая ценная помощь для дедушек и бабушек - забота о здоровье. С этим согласились 40% респондентов в возрасте от 41 года до 50 лет и 45% тех, кому от 51 года до 60 лет. Такой формат заботы выше всего оценили жители Кирова и Москвы (по 45% соответственно) и Санкт-Петербурга (43%). 23% опрошенных считают важной материальную поддержку, 18% - помощь в домашних делах, 17% - в освоении цифровых и компьютерных навыков. А 15% уверены, что время - самая дорогая валюта, и регулярно звонят своим дедушкам и бабушкам либо навещают их.

«Очень важно заботиться о тех, кто нам дорог, и СберСтрахование жизни предлагает для этого удобные, надежные и доступные инструменты, - отметила Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка. - Так, программы накопительного страхования жизни (НСЖ) помогают сформировать капитал к определенному сроку, например к выходу на пенсию. По таким программам внуки могут откладывать деньги, которые потом получат их бабушки и дедушки. Минимальный взнос - всего 2 тыс. руб. в месяц. Оформить договор можно в любом отделении банка или в СберБанк Онлайн».

Исследование проводилось в октябре 2022 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе по репрезентативной выборке опрошено не менее 350 респондентов.