Знаменитый музыкант Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет
20:35 28.10.2022 Источник: Интерфакс
Расцвет его карьеры пришелся на середину 1960-х годов, он вошел в плеяду знаменитых исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Чак Берри и Литтл Ричард.
За время творческой деятельности он записал более 40 пластинок. Его имя в первой десятке вписано в "Зале славы рок-н-ролла".
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