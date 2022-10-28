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Знаменитый музыкант Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет

20:35 28.10.2022 Источник: Интерфакс

Американский музыкант и исполнитель, один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался в пятницу в своем доме в штате Теннесси в возрасте 87 лет, сообщает Associated Press.

Расцвет его карьеры пришелся на середину 1960-х годов, он вошел в плеяду знаменитых исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Чак Берри и Литтл Ричард.

За время творческой деятельности он записал более 40 пластинок. Его имя в первой десятке вписано в "Зале славы рок-н-ролла".

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