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Пашинян заявил о готовности продлить на 20 лет мандат миротворцев из РФ в Карабахе

14:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подписать на трехсторонней встрече в Сочи документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на срок до 20 лет. Соответствующее заявление он сделал в субботу на съезде партии «Гражданский договор».

«Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать», — сказал Пашинян.

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