В Москве выявили 759 случаев заражения коронавирусом за сутки
16:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 759 против 762 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 229 558 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 13 против 9 днем ранее, до 46 596. Количество случаев выздоровления увеличилось на 757, до 3 038 734.
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