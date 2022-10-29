Минобороны РФ обвинило британских военных в причастности к подрыву «Северных потоков»
15:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Готовившие военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) к теракту в Севастополе специалисты ВМС Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с. г. по подрыву газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток-2“, — сообщили в ведомстве.
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