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НОВОСТИ

С подконтрольной Киеву территории благодаря переговорам возвращены 50 военных РФ

17:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятьдесят российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«29 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в министерстве.

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