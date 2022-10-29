РФ прорабатывает шаги в связи с причастностью Британии к теракту в Черном море — МИД

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористической атаки в Севастополе. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море 29 октября и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России», — указала дипломат.